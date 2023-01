Etchegoyen ameaça Lula e diz que sua desconfiança em relação aos militares não pacifica o País

Apoie o 247

247 - Ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Michel Temer, o general Sérgio Etchegoyen criticou a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que "perdeu a confiança"em parte das Forças Armadas por causa dos atos terroristas no último dia 8, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Para Etchegoyen, Lula não contribui para pacificar o País.

"Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o País a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são uma instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos?", afirmou em entrevista ao programa gaúcho Pampa Debates.

>>> Lula diz que militares que participaram de ataques golpistas serão punidos: 'não importa a patente'

"O presidente da República (...) sabe desde já que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados", acrescentou o general.

No último dia 12, Lula disse que "perdeu a confiança" em parcela dos militares da ativa, segundo o Estado de S.Paulo. "Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade”, disse.

