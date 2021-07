"Eu tenho limite, por que o Judiciário não pode ter limite?", questiona Bolsonaro

"Cada Poder tem que saber que tem limite. Eu tenho limite, por que o Judiciário não pode ter limite? Tem que ter limite também. E a mesma coisa no tocante ao Legislativo", disse Jair Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (20) que cada Poder "tem que saber seu limite" e criticou nominalmente o Judiciário, com quem mantém atritos constantes. "Cada Poder tem que saber que tem limite. Eu tenho limite, por que o Judiciário não pode ter limite? Tem que ter limite também. E a mesma coisa no tocante ao Legislativo. O importante é a gente manter a harmonia entre nós, o que não é fácil", disse Bolsonaro em entrevista à rádio Itatiaia, de acordo com O Globo.

A declaração foi feita uma semana após ele acusar sem provas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de fraudes eleitorais, além de defender o voto impresso. Bolsonaro teve uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em que ficou acertado um encontro entre os chefes dos três Poderes. A reunião, porém, foi desmarcada porque Bolsonaro foi internado.

“Quem propôs aquela data foi o ministro Fux. Eu estou à disposição, a partir de agora, em havendo possibilidade, a participar. Essas reuniões, já tivemos reuniões no passado parecidas com essa, são para a gente acertar os ponteiros, trocar umas ideias”, disse Bolsonaro ao ser indagado sobre o assunto.

