EUA autorizam a compra de carne bovina brasileira

247 - A ministraTereza Cristina, titular da pasta da Agricultura, afirmou que os Estados Unidos autorizaram a importação de carne bovina fresca (in natura) do Brasil, suspensa desde junho de 2017.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "em um post no Twitter, a ministra comemorou a decisão americana que, segundo ela, é um "reconhecimento da qualidade do produto brasileiro". "Era uma notícia que esperávamos com ansiedade já há algum tempo e que hoje eu tive a felicidade de receber".

A matéria ainda sublinha que "a suspensão estava em vigor desde junho de 2017, quando o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, travou a compra do produto brasileiro, segundo ele, por causa de “preocupações recorrentes” com a segurança do produto destinado ao mercado americano."