Evangélicos cedem 8 jatinhos para senadores votarem em André Mendonça para o STF

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Temendo que a greve de pilotos e comissários prejudique André Mendonça, lideranças evangélicas mobilizaram ao menos oito jatinhos e aeronaves de pequeno porte para transportar senadores a Brasília, na próxima semana, com o objetivo de participarem da votação do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo aliados de Mendonça ouvidos pela coluna, as aeronaves foram disponibilizadas por empresários e pastores evangélicos que têm avião próprio. Os jatinhos serão distribuídos estrategicamente em quatro das cinco regiões do Brasil, sendo dois em estados do Norte; dois no Nordeste; três no Sudeste e um no Sul.

