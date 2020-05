Ex-assessor de informática de Carlos Bolsonaro assume como presidente da Funarte

Em currículo publicado numa rede social, Luciano da Silva Barbosa Querido, que assume a Funarte, descreveu sua atividade no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro como cuidar de “toda a parte de informática, como designer gráfico, web designer, banco de dados e mídias sociais” edit

247 - Depois de nomear e suspender a nomeação do olavista Dante Mantovani para a presidência da Funarte, dois meses depois de a secretária de Cultura tê-lo demitido, o governo Jair Bolsonaro nomeou Luciano da Silva Barbosa Querido, ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, para presidente substituto da Funarte.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7). Querido trabalhou no gabinete de Carluxo entre 2002 e 2017 na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Agora, ele assume o lugar de Marcos Teixeira Campos, que havia sido indicado para a presidência interina da entidade pela secretária especial da Cultura, Regina Duarte.

Em currículo publicado numa rede social, Querido descreve que a sua função era cuidar de “toda a parte de informática, como designer gráfico, web designer, banco de dados e mídias sociais” do gabinete da Carlos Bolsonaro.

