Ex-chanceler Mauro Vieira é cotado para reassumir o Itamaraty no governo Lula

247 - O ex-ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira é cotado para voltar ao cargo no novo governo Lula (PT), informa Andréia Sadi, do g1. Vieira foi chanceler do Brasil durante a gestão de Dilma Rousseff (PT).

Técnico, o nome de Vieira ajudaria a recuperar a imagem internacional do Brasil, argumentam assessores do presidente eleito.

"O Itamaraty é um ministério-chave para o próximo governo, uma vez que recuperar a imagem do Brasil junto à comunidade internacional é uma das prioridades da nova gestão. Essa tarefa demanda alguém com conexões em embaixadas e corpos diplomáticos. Lula já disse que tem apenas quatro anos, o que limita o tempo para que alguém sem o conhecimento da função se familiarize com o trabalho e monte uma agenda, razão pela qual Vieira é cotado para a pasta", diz a reportagem.

Também cotado para o posto, Jaques Wagner (PT-BA) deve permanecer no Senado.

