Ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações acusa Bolsonaro de prejudicar vacinação no país

247 - Coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) nos últimos dois anos, cargo do qual pediu demissão, Francieli Fontana criticou abertamente Jair Bolsonaro e duas declarações anticiência pelo atraso na vacinação contra Covid-19: “Isso divide a opinião pública. Quando se tem certeza de que vacina é o meio mais efetivo para conter a epidemia, junto com as medidas não farmacológicas, e tem comunicação diferente do líder da nação, isso traz prejuízo para a campanha de vacinação”.

Ela disse ao jornal Folha de S.Paulo que a postura de Bolsonaro na pandemia levou a um mar de dúvidas no país: “Vimos que começou a haver dúvidas da própria população em relação à vacinação. Precisaríamos ter um comportamento que unificasse o país e uma comunicação única”.

Francieli Fontana criticou também o ataque de Bolsonaro ao uso de máscaras: “Uma fala do presidente da República de que vacinado já poderia deixar de usar a máscara é um cenário muito ruim para o Programa de Imunizações. Não vacinamos ainda quantitativo suficiente da população e estamos com número de casos expressivo”.

De acordo com a ex-dirigente, o ideal seria ter uma campanha publicitária que informasse sobre os grupos prioritários, e a segurança e eficácia das vacinas de forma mais direta. “Mas na gestão do [general Eduardo] Pazuello, dificilmente se conseguia uma comunicação. Eu entrava em contato com o núcleo de comunicação, que fazia contato com a assessoria, e não era explorado esse tema”, relata.

Atualmente, Fontana é alvo de um requerimento para acareação com a médica Luana Araújo sobre recomendações adotadas para a vacinação de gestantes no país.

