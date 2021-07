Ex-juiz Sergio Moro está em plena ação em Brasília

247 - O ex-juiz Sergio Moro anda circulando por Brasília e realizando conversações, informa o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no Globo.

Sem revelar quem são os interlocutores, o jornalista publicou que na noite desta terça-feira (13) o ex-juiz foi visto em conversas com pelo menos duas pessoas no B Hotel, em Brasília.

Sergio Moro foi condenado por 7 a 4 como juiz suspeito e parcial pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) por ter cometido irregularidades incompatíveis com a conduta de um magistrado na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex no Guarujá.

O ex-ministro e ex-juiz está trabalhando para a consultoria Alvarez & Alvarez nos Estados Unidos.

