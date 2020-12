Ex-ministros da Saúde de vários governos apontam incompetência de Bolsonaro e Pazzuello e pedem vacina já e para todos

Manifesto inclui ministros do PT, como Alexandre Padilha, Arthur Chioro e Humberto Costa, do PSDB, como José Serra, e até de Jair Bolsonaro, como Henrique Mandetta e Nelson Teich edit

247 - Um artigo-manifesto , assinado por ex-ministros da Saúde de vários governos, incluindo o atual desgoverno brasileiro, denunciam a incompetência de Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello e defendem a vacinação já para todos os brasileiros. “A história da ciência brasileira está profundamente ligada ao processo de pesquisa, desenvolvimento e produção de imunobiológicos e vacinas. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil é um dos poucos a dispor hoje de uma base produtiva e tecnológica em vacinas. Dois dos maiores produtores mundiais estão no Brasil: o Instituto Butantan (São Paulo) e o Instituto Bio-Manguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro)”, aponta o texto publicado na Folha de S. Paulo.

“Essa capacidade endógena na produção de imunizantes, que reduz nossa dependência do exterior e garante altas coberturas vacinais, foi construída a partir de uma visão estratégica de distintos governos com parcerias de transferência de tecnologia entre laboratórios públicos e empresas multinacionais do setor farmacêutico”, prosseguem os ex-ministros.

“Infelizmente, todo esse acúmulo de competências está sendo colocado em risco pela desastrada e ineficiente condução do Ministério da Saúde em relação à estratégia brasileira de vacinação da população contra a Covid-19”, lamentam os signatários. “O país necessita de um plano sólido, abrangente, que contemple todas as vacinas que consigam registro na Anvisa, sem qualquer tipo de discriminação. E que permita, ao longo do ano de 2021, garantir a vacinação para toda a população brasileira, prevenindo o surgimento de doença grave e suas consequências, reduzindo substancialmente a atual pressão sobre nosso sistema de saúde e garantindo o pleno retorno às atividades econômicas e sociais.”

Confira a seguir a lista de quem assina: Alexandre Padilha, Arthur Chioro, Barjas Negri, Humberto Costa, José Agenor Álvares da Silva, José Gomes Temporão, José Serra, José Saraiva Felipe, Luiz Henrique Mandetta, Marcelo Castro, Nelson Teich.

