Exército omite motivo da morte de general, que faleceu de Covid-19

Secretaria-geral do Exército apenas “lamenta informar” a morte do general do Exército Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, que comandava o Centro de Inteligência do Exército (CIE), e faleceu vítima do coronavírus na manhã desta terça-feira 8 edit

247 - Nota divulgada pela Secretaria-geral do Exército nesta terça-feira (8) lamenta a morte do general do Exército Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, que comandava o Centro de Inteligência do Exército (CIE), mas não expõe a razão.

O general, que tinha 53 anos e em sua última missão esteve no Líbano com Michel Temer, faleceu vítima de Covid-19 nesta manhã. Segundo reportagem do portal Metrópoles, o militar “era considerado pelos colegas um profissional de alta capacidade” e sua morte “causou comoção na corporação”.

Em seu perfil no Twitter, o Exército não se manifestou sobre a morte. O jornalista Rubens Valente, do UOL, sugeriu que a informação sobre a morte por Covid-19 pode ter sido omitida a mando do governo Bolsonaro. “O que me ocorre é aquela reprimenda feita à PRF por Bolsonaro quando da morte de um policial rodoviário”, disse ele.

A nota oficial do Exército em seu site omite a causa da morte, por Covid-19, do general chefe da inteligência. Nesta rede social, o silêncio no perfil do Exército. O que me ocorre é aquela reprimenda feita à PRF por Bolsonaro quando da morte de um policial rodoviário. pic.twitter.com/S3htx81FiL — Rubens Valente (@rubensvalente) September 8, 2020

