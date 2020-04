Exército pede informações sobre a capacidade diária de enterros em municípios do RJ e ES

Ofício do Exército enviado aos chefes de unidades militares dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo pede para que se faça um levantamento estatístico referente à quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários edit

247 - O comando da Primeira Região Militar do Exército enviou, em caráter de urgência, a todos os batalhões dos estados do RJ e ES, um ofício pedindo um levantamento de dados estatísticos referentes à quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários em suas áreas de responsabilidade.

A reportagem do portal G1 destaca que "municípios do Rio e do Espírito Santo foram notificados. Mas o Exército preferiu não informar quantas nem as cidades. Alguns prefeitos que receberam o pedido encararam como um sinal de alerta."

O prefeito de Três Rios, Josimar Salles, afirmou: "eu não posso, de forma alguma, afrouxar as nossas medidas, porque se o Exército está perguntando isso, é porque estão fazendo o levantamento estatístico, justamente diante uma possibilidade de caos na nossa saúde pública."

