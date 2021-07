Exército quer contratar pesquisa para apurar desgaste de imagem

O impacto na imagem das Forças Armadas, em particular no Exército, "é inegável", dizem generais que defendem a realização do novo levantamento edit

247- Desde 2018, o Exército se baseia em uma pesquisa contratada pela instituição e realizada pelo Instituto Qualitest Ciência e Tecnologia para dizer que a confiabilidade da sociedade brasileira nos militares gira em torno de 80%. A reportagem é da jornalista Carla Araújo, no portal UOL.

Os números certamente vão mudar agora em 2021, quando o Centro de Comunicação do Exército pretende abrir uma licitação para a realização de uma nova pesquisa. A ideia é que o levantamento comece a ser feito ainda neste ano. A conclusão, no entanto, pode ficar para 2022.

Na caserna, a avaliação é de que o impacto na imagem do Exército perante a sociedade tende a cair por pelo menos duas razões: o governo Jair Bolsonaro (e o alto número de militares ao lado do presidente) e a gestão do general Eduardo Pazuello, que ainda está na ativa, no comando da pasta da Saúde durante a pandemia do coronavírus.

A jornalista ainda informa que o impacto na imagem das Forças Armadas, em particular no Exército, "é inegável", dizem generais que defendem a realização do novo levantamento.

