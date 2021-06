Fábio Faria volta a incluir próprio pai em agenda institucional paga com dinheiro público

247 - O ex-governador Robinson Faria (PSD) foi novamente incluído num evento pago com dinheiro público organizado pelo Ministério das Comunicações, chefiado pelo seu filho, Fábio Faria (PSD), informou a agência Saiba Mais.

“A mais recente solenidade com a presença de Robinson ocorreu nesta quarta-feira (16), em Mossoró, sob o pretexto da ‘entrega’ da expansão da internet banda larga na região e o lançamento do sinal digital de televisão”, diz reportagem de Rafael Duarte.

Participaram do evento, além do ministro e do pai, o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), o prefeito da cidade, Alysson Bezerra (Solidariedade), os deputados federais bolsonaristas general Girão (PSL), Beto Rosado (PP), João Maia (PL), Benes Leocádio (Republicanos) e Carla Dickson (PROS), e os deputados estaduais governistas Galeno Torquato (PSD) e coronel Azevedo (PSC).

“No evento de Mossoró, nenhum convidado das universidades estadual (UERN) e federal do semi-árido (UFERSA), nem qualquer representante da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Membros do Governo do Rio Grande do Norte também não receberam convite”, continua a reportagem.

“Outro detalhe: nenhum outro ex-governador do Estado foi convidado para o evento, à exceção do pai do ministro. Nem mesmo a mossoroense Rosalba Ciarlini (PP), antecessora de Robinson que mora na cidade”, argumenta.

“Além de participar dessas cerimônias, Robinson tem feito discursos nos eventos. A presença do pai do ministro Fábio Faria em eventos oficiais pagos com dinheiro público indica que pelo menos a finalidade das ações vem sendo desvirtuada. Ainda assim, os órgãos de controle e fiscalização do Rio Grande do Norte não têm apurado indícios de desvio de finalidade”, ressalta.

