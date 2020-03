Facebook e Instagram seguem Twiter e excluem vídeo de Bolsonaro

"Removemos conteúdo no Facebook e Instagram que viole nossos Padrões da Comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas", informou o Facebook em nota edit

247 - Seguindo o que fez o Twitter, o Facebook decidiu nesta segunda-feira (30) apagar um dos vídeos publicados por Jair Bolsonaro por promover desinformação frente à pandemia do coronavírus.

"Removemos conteúdo no Facebook e Instagram que viole nossos Padrões da Comunidade, que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas", informou o Facebook em nota.

Na gravação apagada, Bolsonaro dizia: "Eles querem trabalhar. é o que eu tenho falado desde o começo", em defesa do fim do isolamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde em meio à pandemia do coronavírus.

Além de falar sobre o isolamento, Bolsonaro também falou sobre o hidroxicloroquina.

"Aquele remédio lá, hidroxicloroquina, está dando certo em tudo o que é lugar", disse ele. O medicamento não tem efeito comprovado cientificamente para o tratamento da doença e só é usado em casos graves e sob prescrição médica.

O Twitter apagou duas publicações da conta oficial de Bolsonaro neste domingo (29). No lugar das publicações, feitas na tarde de domingo, aparece a mensagem: "Este tweet não está mais disponível porque violou as regras do Twitter".