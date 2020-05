Famílias de Marielle e Anderson reafirmam que são contrárias à federalização das investigações

Crise na Polícia Federal será argumento da Defensoria Pùblica contra federalização do Caso Marielle. O julgamento do caso está marcado para o próximo dia 27, na 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) edit

247 - A crise provocada pelas mudanças no comando da Polícia Federal (PF) será um dos argumentos das famílias da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, representadas pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, contra a federalização das investigações.

O defensor público Pedro Carriello, que fará no julgamento a sustentação oral em nome das famílias, dirá que a confusão criada em torno da troca do diretor-geral da PF faz das instituições fluminenses - Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro - um “ambiente mais seguro” para as investigações em andamento, informa O Globo.

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em março de 2018 junto ao motorista Anderson Gomes.

