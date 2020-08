Farmácia Popular reduz 27,6% das internações e 8% das mortes por hipertensão e diabetes no SUS

Fabíola Salani, na Revista Fórum - Um estudo publicado na Revista de Saúde Pública quantificou os benefícios do programa Farmácia Popular, que o governo Bolsonaro quer extinguir para direcionar a verba ao Renda Brasil. O artigo revela que ele diminuiu 27,6% das internações e 8% dos óbitos por hipertensão arterial e diabetes mellitus no Sistema Único de Saúde (SUS).

Importante destacar que a maior causa de mortes no Brasil são as doenças cardiovasculares, agravadas exatamente com hipertensão e diabetes. Ele tem um orçamento para este ano de R$ 2,5 bilhões. A equipe econômica avalia que ele é “ineficiente” por contemplar todas as pessoas, independentemente da renda. Por isso, pretende acabar com a iniciativa e usar o recurso no Renda Brasil, com o qual pretendem substituir o Bolsa Família.

O artigo foi elaborado por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e da Universidade Federal da Paraíba. Eles usaram dados de 5.566 cidades entre 2003 e 2016. Nesse período, observaram que, após 10 anos de exposição ao programa por meio da rede conveniada de farmácias, os municípios reduziram, em média, 100,3 internações por 100 mil habitantes e 13,3 óbitos por 100 mil habitantes em decorrência das duas doenças.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.