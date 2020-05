Fazendo eco a Bolsonaro, Mourão ataca o STF

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), chamou de "estardalhaço" o inquérito autorizado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que Jair Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal.

"Em um inquérito que, na minha visão, é um inquérito de muito estardalhaço e de pouco produção de algo que diga que o presidente realmente incorreu em crimes de responsabilidade", disse Mourão em conversa com Gabriel Kanner, presidente do grupo de empresários Brasil 200.

"Na minha visão é muito claro, você como presidente, você como comandante está no direito de dizer: eu quero que a coisa seja feita assim. Se o subordinado, o ministro, não deseja, ele muda de ramo. Eu vejo a coisa muito simples, dessa forma. Se você expõe diálogos que são internos, do governo, isso não é bom", afirmou.

Moro deixou o governo no último dia 24 após Bolsonaro exonerar Mauricio Valeixo da Diretoria-Geral da PF. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", disse o ex-juiz em coletiva de imprensa naquele dia.

Na terça-feira (5), ministro Celso de Mello deu o prazo de 72 horas para o Planalto entregar uma cópia da gravação da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril, em que Bolsonaro teria ameaçado Moro de demissão caso não permitisse interferências na PF.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.