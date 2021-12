"Feliz Ano Novo" só em outubro de 2022, diz Haddad; "Até lá, muito trabalho"

"Vamos reconstruir nosso país com fé e esperança", declarou o ex-ministro e ex-prefeito petista, de olho na possível vitória de Lula na eleição do próximo ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) afirmou pelo Twitter nesta sexta-feira, 31 de dezembro, que a partir de outubro de 2022 será possível, com "certeza", desejar um "Feliz Ano Novo".

Isto porque a partir desta data serão realizadas as eleições presidenciais no país. Pesquisas indicam que o ex-presidente Lula (PT) é o favorito para vencer o pleito e colocar um fim no desgoverno Jair Bolsonaro (PL).

"Feliz Ano Novo? A partir de outubro, é certeza. Até lá, muito trabalho, diálogo e solidariedade aos que sofrem. Vamos reconstruir nosso país com fé e esperança", escreveu Haddad.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE