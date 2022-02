Férias de fim de ano de Bolsonaro custaram R$ 900 mil aos cofres públicos

Apoie o 247

247 -As férias de fim de ano de Jair Bolsonaro, quando passou sete dias em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, custaram cerca de R$ 900 mil aos cofres públicos. De acordo com o jornal O Globo, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o gasto total com o período de descanso do atual ocupante do Palácio do Planalto foi de exatamente R$ 899.374,60. O órgão, porém, não detalhou os gastos efetuados e afirmou que “o valor está sujeito à alteração, caso ocorram atualizações”.

Durante a semana que passou em São Francisco do Sul, Bolsonaro andou de jet ski, foi a um parque de diversões, deu “cavalos de pau” em carros, entre outras atividades. A passagem de Bolsonaro pela cidade catarinense teve início no dia 27 de dezembro e deveria terminar no dia 4 de janeiro. No dia 3, contudo, ele apresentou um quadro de obstrução intestinal e teve que ser levado para São Paulo, onde foi internado.

Na ocasião, Bolsonaro foi alvo de críticas por se divertir enquanto a Bahia enfrentava fortes tempestades que resultaram em 25 mortos, além de milhares de desabrigados e desalojados.

Ainda conforme o Globo, os gastos de Bolsonaro com cartões corporativos chegaram a R$ R$ 29,6 até o final do ano passado. O valor é 18,8% superior ao R$ 24,9 milhões registrados no mandato anterior, divididos pelos então presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer.

