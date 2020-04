Fernando Brito: Bolsonaro prepara a imolação do povo

247 - “Não se enganem: Jair Bolsonaro aposta na instalação de um clima de pânico e convulsão social e deixa isso muito claro quanto para na porta do Palácio da Alvorada para estimular a reabertura do comércio e o fim das pequenas restrições ao tráfego de pessoas que estão implementadas nas cidades brasileiras”.

“Aliás, mesmo neste microcenário dá para perceber seu desprezo pela vida até dos seus admiradores, amontoados nos bretes para urra aleluias ao ‘mito’.”

“É incitação pura e ninguém duvide que ele pode chegar mesmo à demissão do Ministro da Saúde, quando já estivermos em meio ao caos e isso servir para aliviar a si mesmo das responsabilidades que, mais do que ninguém, tem nisso”, afirma Fernando Brito, no Tijolaço.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso