FHC, que apoiou o golpe de 2016, avalia que PSDB não faz oposição porque tucanos namoram Bolsonaro

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que apoiou o golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, afirmou nessa quinta-feira (4) que o principal obstáculo para o PSDB fazer oposição ao governo de Jair Bolsonaro é que uma parcela dos tucanos “namora” Bolsonaro.

Segundo a jornalista Cristiane Agostine, do Valor Econômico, FHC cobrou mudanças na forma de lideranças do partido se comunicarem com a população e defendeu a escolha de um nome tucano para liderar a oposição a Bolsonaro, com vistas à próxima eleição presidencial.

“Há um pressuposto que pode levar ao autoritarismo em nome da salvação nacional, de um projeto grandioso, em nome do bem-estar da maioria. Temos que fazer isso de forma democrática, antes que façam de forma não democrática. Há esse risco. Há risco real de que isso aconteça no Brasil. Bolsonaro é um sintoma disso aí”, disse FHC, durante evento promovido pelo PSDB e pelo Instituto Teotônio Vilela.

“[O presidente] É candidato. Bolsonaro pode ganhar a eleição de novo, dependendo da forma como atuemos. Se ficarmos só com as nossas ideias e só entre nós, ele ganha”, afirmou

