Fiel a Bolsonaro, Governador de Rondônia libera várias atividades da quarentena contra a pandemia

247 - Aliado de Jair Bolsonaro, o governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), foi de encontro à decisão tomada por 27 governadores que se comprometeram a continuar adotando medidas de combate ao coronavírus de acordo com as orientações de profissionais de saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS), além de manter restrições referentes à circulação de pessoas e a economia. “Marcos Rocha foi na contramão, flexibilizou o decreto que teria efeito até o dia dois de abril”, destaca a jornalista Luciana Oliveira em seu blog.

“Com a alteração está liberado o funcionamento de funerárias, comércio de produtos ligados a agroindústria, obras e serviços de engenharia, manutenção e limpeza, hotéis e hospedarias, escritórios de contabilidade, lojas de materiais de construção, borracharias e restaurantes às margens de rodovias. Ao falar dos estabelecimentos que estão autorizados a abrir as portas, Marcos Rocha ressaltou a importância do uso do álcool em gel, ignorando que o produto não está disponível no mercado”, ressalta.

“Lembrando que sou um apoiador, sou uma pessoa amiga do presidente Bolsonaro e a gente vai seguir essa linha aqui, de fazer com que o decreto mantenha a linha produtiva”, justificou o governador. Luciana Oliveira destaca que nesta quarta-feira (25), “após dois dias sem divulgar dados do coronavírus, a Secretaria de Saúde disponibilizou o boletim que mostra o estado com 5 casos confirmados, 585 notificados e 166 descartados”.