Fila do INSS cai ao menor nível em 21 meses

247 - A fila de requerimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atingiu o menor patamar dos últimos 21 meses. O balanço foi apresentado nesta terça-feira (30) durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), em Brasília. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social, o estoque de pedidos encerrará o mês de junho em 1,8 milhão de requerimentos, menor volume registrado desde setembro de 2024.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a redução da fila ocorre em meio ao aumento da produtividade do INSS, que vem ampliando o número de benefícios concedidos e reduzindo o tempo de análise dos processos. Os dados também apontam queda nas reclamações dos segurados relacionadas à demora no atendimento.

Dos 1,8 milhão de requerimentos em tramitação, aproximadamente 825 mil aguardam análise há menos de 45 dias. Outros 555 mil permanecem na fila por mais de 45 dias, enquanto cerca de 451 mil dependem de alguma providência do próprio segurado, como a apresentação de documentos ou o cumprimento de exigências. Atualmente, o tempo médio para conclusão dos requerimentos é de 50 dias.

Diretor destaca redução do tempo de espera

Durante a apresentação dos dados, o diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, afirmou que o objetivo da gestão não se limita à redução do estoque de processos.

"Nosso compromisso não é apenas reduzir a fila. É reduzir o tempo de espera das pessoas. Porque, por trás de cada requerimento, existe um cidadão que precisa da proteção do Estado. Seguiremos trabalhando para que o cidadão tenha acesso ao seu direito com mais agilidade, transparência e segurança", disse.

Segundo o dirigente, o instituto tem concedido, em média, cerca de 700 mil benefícios por mês. O melhor desempenho ocorreu em março deste ano, quando o INSS registrou um recorde histórico de 890 mil concessões.

Medidas impulsionaram a redução da fila

O Ministério da Previdência atribui a melhora dos indicadores a um conjunto de medidas adotadas para ampliar a capacidade operacional do INSS e acelerar a análise dos pedidos.

Entre as principais iniciativas estão:

priorização da análise dos novos requerimentos por meio do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB);

redução do prazo interno de análise do PGB, de 45 para 30 dias;

ampliação dos mutirões nacionais para avaliações sociais e perícias médicas;

nomeação de 300 novos analistas do Seguro Social;

reforço da equipe com 500 novos peritos médicos federais;

expansão da perícia conectada, por telemedicina, em localidades com escassez de especialistas;

utilização do Atestmed para análise documental dos pedidos de Benefício por Incapacidade.

Segundo o governo, essas ações permitiram elevar a produtividade da autarquia e reduzir o estoque de processos pendentes.

Reclamações por demora recuam 44%

Os indicadores apresentados ao Conselho Nacional de Previdência Social mostram ainda melhora na percepção dos segurados em relação ao atendimento prestado pelo INSS.

Entre janeiro e maio de 2026, as reclamações registradas na Ouvidoria do instituto sobre demora na análise dos pedidos caíram 44%, passando de 14.491 para 8.047 ocorrências.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a redução das queixas acompanha o aumento das concessões de benefícios e a diminuição do tempo médio de espera, consolidando a tendência de melhora na prestação dos serviços previdenciários.