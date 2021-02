Filha de Olavo de Carvalho diz pneumonia do "guru" pode ser armação

Sputnik – Heloísa de Carvalho, filha rompida com o escritor, questionou o comunicado do pai, dizendo que nunca se sabe se é verdade ou "golpe". Olavo interrompeu as aulas de filosofia.

O escritor Olavo de Carvalho, de 73 anos, foi internado com pneumonia neste sábado (27). Em uma postagem no seu perfil oficial no Twitter, ele informou que estava no hospital e que voltará a dar aulas na próxima semana.

​No vídeo publicado na rede social com o aviso, Olavo não deu detalhes sobre o seu estado de saúde.

Também no Twitter, Heloísa de Carvalho, filha que rompeu com o escritor, duvidou da internação.

"Infelizmente você mente muito, a gente nunca sabe se é verdade ou golpe. Não me esqueço do que você falou do corte de 30cm, que depois falou que foi 50 cm, nas costas para tirar um tumor que virou cisto na traqueia", escreveu.

Uma das referências intelectuais do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Olavo de Carvalho mora nos Estados Unidos e dá aulas em seu curso on-line de filosofia.

