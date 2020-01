Filho de jornalista da ESPN Brasil morre ao cair de quinto andar de prédio no Guarujá

Do Diário de Pernambuco – Um menino de cinco anos morreu nesta sexta-feira (10) ao cair de uma janela do quinto andar de um prédio em Guarujá, no litoral paulista. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos e teve morte confirmada no fim da tarde.

A polícia investiga o caso. Artur Loyola Bydlowski, filho do jornalista Mendel Bydlowski, da ESPN Brasil, chegou ao hospital já em parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram manobra de ressuscitação, mas não obtiveram sucesso.

A queda ocorreu por volta das 16h40 em um prédio localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1.240, esquina com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Pitangueiras, um dos mais conhecidos da cidade.