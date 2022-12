Flávio Bolsonaro apela a Moraes pelo fim de inquéritos contra bolsonaristas

"Pacificação do país passa pelo arquivamento dos inquéritos que estão com o Alexandre de Moraes no STF. A defesa da democracia passa pelo arquivamento", disse Flávio Bolsonaro edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PP-RJ) apelou para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determine o arquivamento dos inquéritos que estão sob responsabilidade do magistrado para que o país possa ser “pacificado”.

“A pacificação do país passa pelo arquivamento dos inquéritos que (miram bolsonaristas e) estão com o Alexandre de Moraes no STF. A defesa da democracia passa pelo arquivamento desses inquéritos. Se Moraes continuar nessa toada, o próximo Bolsonaro será o Lula. Amanhã, será a vez da esquerda”, disse o parlamentar em entrevista à coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Na mesma entrevista, ele afirmou que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), jamais cogitou um golpe para impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assuma a chefia do Executivo Federal. “Nunca houve essa conversa de golpe (militar). Um golpe nunca foi cogitado. Muitos em Brasília estavam tentando se proteger de algo que nunca existiu. Bolsonaro sempre agiu e agirá dentro da Constituição Federal”, disse Flávio Bolsonaro.

