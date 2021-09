Flávio Bolsonaro barra nomeação de corregedor da Receita escolhido por Guedes e quer homem de sua confiança no cargo (vídeo)

Senador enrolado com dezenas de denúncias de enriquecimento ilícito quer nomeação de pessoa de sua confiança no estratégico cargo de corregedor da Receita Federal edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) quer colocar um homem da sua confiança no estratégico cargo de corregedor da Receita Federal. Para garantir a nomeação, está travando na Casa Civil, há dois meses, a escolha feita por Paulo Guedes.

Em 7 de julho, Paulo Guedes assinou uma portaria nomeando o auditor-fiscal Guilherme Bibiani para o cargo, num mandato de três anos. Até até agora, entretanto, o Diário Oficial não publicou a portaria. “E o motivo são pressões do filho 01 para que a cadeira seja ocupada por um auditor de sua confiança, Dagoberto Lemos” -informa Lauro Jardim em O Globo .

Meses atrás, o ex-corregedor José de Barros Neto foi acusado por advogados de Flávio de ser infiel ao clã em relação à apuração de supostas irregularidades de fiscais da Receita no Rio de Janeiro. O caso foi investigado e arquivado.

Um dos vários rolos de Flávio é a suspeita compra de uma mansão por alegados R$ 6 milhões em Brasília -no mercado imobiliário, estima-se que o valor do imóvel seja bem maior. Além disso, valor da aquisição está bem acima do patrimônio declarado pelo senador e as condições de empréstimo para quitar mais da metade do valor no BRB levantam questionamentos.

Há mais de dois anos, negócios suspeitos de Flávio despertam interesse da Receita, da Justiça e da imprensa, ao lado de um sem-número de outros escândalos do clã Bolsonaro. Ele é acusado de enriquecer graças a um esquema de desvio de verbas públicas na época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Segundo investigações, há suspeita de que esses valores tenham sido lavados na compra de imóveis.

Assista a um vídeo sobre a cinematográfica mansão onde hoje mora o senador:

Esta é a super-mansão de 6 milhões que o sena Flávio Bolsonaro financiou pelo Branco Regional de Brasília (BRB) em 30 anos, com juros de 3.75% ano, enquanto o pobre tem juros na Caixa de 4,5% ao ano pra cima



Isso é bem a cara do Brasil dos privilegiados pic.twitter.com/ta6QHECV1X — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) March 1, 2021

