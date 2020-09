Flávio Bolsonaro fez 'doações em espécie' de R$ 733 mil à mãe em 2010

247 - Em sua declaração de Imposto de Renda do ano de 2010, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) informou à Receita Federal que doou em dinheiro vivo R$ 733 mil à sua mãe, Rogéria Nantes Bolsonaro.

Reportagem do Globo destaca que "apesar do alto valor, a doação foi feita em um ano no qual o filho de Jair Bolsonaro declarou uma redução de patrimônio de 30% e uma dívida de R$ 285 mil.

Parte dessa dívida é proveniente de empréstimos obtidos com dois assessores de Jair Bolsonaro, à época deputado federal. Já na evolução patrimonial, Flávio tinha informado possuir bens que totalizavam R$ 690,9 mil em 2009, mas o valor caiu para R$ 485,4 mil no ano seguinte. Procurado, o senador disse, por meio da defesa, que estava impedido de comentar questões sigilosas sobre sua vida financeira e negou irregularidades.

Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo esquema de "rachadinhas" quando era deputado estadual. O repasse feito à sua mãe é mais do que quatro vezes os rendimentos recebidos por Flávio de seu salário da Alerj naquele ano, declarados no valor de R$ 173 mil. Nesse mesmo ano, ele declarou ter vendido um conjunto de salas comerciais por um valor nominal de R$ 854 mil. Essas transações imobiliárias, que também incluíram dinheiro em espécie, estão sob investigação do MP do Rio sob suspeita de serem uma estratégia para lavagem de dinheiro.