Flávio Bolsonaro também vai se filiar ao PL

247 - O senador Flávio Bolsonaro (RJ), que se filiou ao Patriota em maio deste ano, seguirá o pai, Jair Bolsonaro, e migrará para o PL na próxima-terça-feira (30), de acordo com O Antagonista.

A tentativa da família Bolsonaro de controlar o Patriota não teve êxito e por isso o chefe do governo federal cancelou sua ida ao partido. Agora, com a iminente filiação de Bolsonaro ao PL, Flávio mudará de partido novamente.

Quem também se filiará ao PL será o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também na terça-feira, segundo o Metrópoles. Marinho pretende disputar uma cadeira no Senado em 2022 pelo Rio Grande do Norte.

O ministro já foi do PSB e o PSDB.

