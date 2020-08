Flávio Bolsonaro viajou sem máscara dias antes de testar positivo para Covid-19

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) viajou de avião com a máscara no queixo ou sem ela quatro dias antes de testar positivo para a Covid-19. Segundo reportagem do jornal O Globo, o voo partiu de Brasília com destino ao Rio de Janeiro e o parlamentar ignorou os apelos feitos pelos demais passageiros para que colocasse a máscara como recomendado pelas autoridades de saúde.

Ainda conforme a reportagem, o voo LA 3445, decolou de Brasília às 20h45, dia 19 de agosto e durante todo o tempo em que permaneceu a bordo da aeronave, Flávio Bolsonaro não usou a máscara ou ficou com ela no queixo. queixo.

Além dele, um outro passageiro que também estava sem o uso da proteção também foi advertido pelos demais passageiros.

Na segunda-feira, cindo dias após a viagem, o parlamentar anunciou ter testado positivo para a Covid-19.

