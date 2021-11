Flávio Dino refuta opinião de bolsonaristas e defende decisão de Rosa Weber sobre bloqueio do orçamento secreto

Para o governador do Maranhão, "não há invasão de competência própria do Legislativo ou do Executivo" edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, fez neste domingo (7) pelo Twitter a defesa da decisão da ministra do STF Rosa Weber de suspender os pagamentos do orçamento secreto.

A opinião do governador socialista se contrapõe às opiniões difundidas por deputados bolsonaristas de que a ministra invadiu as prerrogativas do Poder Legislativo

"Decisão do STF sobre “orçamento secreto”: não há invasão de competência própria do Legislativo ou do Executivo. E sim mero controle de constitucionalidade e de legalidade quanto a atos administrativos, sob o crivo dos princípios da moralidade e da publicidade (art 37 da CF)", escreveu o governador maranhense no Twitter.

Decisão do STF sobre “orçamento secreto”: não há invasão de competência própria do Legislativo ou do Executivo. E sim mero controle de constitucionalidade e de legalidade quanto a atos administrativos, sob o crivo dos princípios da moralidade e da publicidade (art 37 da CF) — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 7, 2021

