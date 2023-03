Flávio volta atrás e diz que retorno de Bolsonaro ao Brasil não foi confirmado ainda

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - Flávio Bolsonaro apagou um tuíte que enviou nesta manhã em que afirmou que seu pai, Jair, voltará ao Brasil em 15 de março. No lugar do comentário, o senador pelo PL do Rio de Janeiro pediu desculpas e disse que o retorno ainda não foi confirmado.

"Peço desculpas pela postagem anterior....Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará", escreveu o senador no Twitter.

Minutos antes o senador havia publicado que "acabou a espera! Bolsonaro vem aí!" e escrito que o retorno ocorreria na quarta-feira da próxima semana.

Bolsonaro foi para os Estados Unidos no final de seu mandato como presidente da República em dezembro sem reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de outubro.

No tuíte que retirou do ar, Flávio Bolsonaro havia escrito que "vamos fazer uma oposição forte e responsável".

