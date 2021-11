Foragido, Allan dos Santos fala na Jovem Pan e chama Alexandre de Moraes de psicopata e tirano

“No inquérito, por exemplo, nada é sorteado. Cai no colo do Alexandre de Moraes, ele mesmo decide. O Moraes, hoje, é um tirano. Ele decide o que quiser e não tem a quem recorrer”, disse o blogueiro bolsonarista, que é foragido da Justiça edit

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que está foragido da Justiça brasileira nos Estados Unidos, concedeu entrevista à Jovem Pan News nesta segunda-feira (22) e atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, chamando-o de “psicopata” e “tirano”.

“Tem que confiar em juízes. Quais juízes? Alexandre de Moraes? Eu não confio nem a pau. Ele impôs um sistema de terrorismo psicológico. Cadê os humoristas, que não fazem mais piadas com o Moraes?”, perguntou o bolsonarista na entrevista.

Allan dos Santos tornou a dizer que se considera vítima de “censura”. “É dessa censura que ninguém está falando. O cara me odeia, quer que eu vá para o inferno? Beleza. Ele não pode, em sã consciência, defender o fechamento de um órgão porque ele não gosta daquele órgão”, prosseguiu. “No inquérito, por exemplo, nada é sorteado. Cai no colo do Alexandre de Moraes, ele mesmo decide. O Moraes, hoje, é um tirano. Ele decide o que quiser e não tem a quem recorrer.”

O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Allan dos Santos no dia 21 de outubro. O ministro mandou ao Ministério da Justiça a execução do processo imediato de extradição e ordenou que a Polícia Federal incluísse o mandado de prisão em uma lista da Interpol.

