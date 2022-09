Forças Armadas farão apuração paralela com 385 urnas

Análise por amostragem contará com 400 militares e terá apoio do TSE edit

247 – O Tribunal Superior Eleitoral chegou a um acordo com as Forças Armadas para a realização de uma apuração paralela das eleições de 2022, com uma amostragem de 385 urnas.

"Dentro da proposta de fiscalizar o processo eleitoral, técnicos das Forças Armadas decidiram investir em um projeto para conferir, em tempo real, a totalização dos votos feita pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A medida, inédita na história democrática brasileira, consiste em levar militares em seções eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR Code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, em Brasília, que fará um trabalho paralelo de contagem dos votos", informa o jornalista Cézar Feitoza , na Folha de S. Paulo.

"A princípio, a conferência será feita com 385 boletins de urna – amostragem que, pelas contas dos técnicos, garantiria 95% de confiabilidade. O resultado dos boletins de cada urna será conferido com os dados enviados pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) para o TSE", acrescenta o jornalista.

