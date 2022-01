Forças Armadas não têm culpa por erros do governo Bolsonaro, diz general Rêgo Barros

‘A instituição reafirma-se como órgão de Estado, afastada da política partidária, com valores e tradições preservados’, alegou o ex-porta voz da Presidência edit

Carta Capital - O general da reserva Otávio do Rêgo Barros, que ocupou o cargo de porta-voz da Presidência no governo de Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira 25 que as Forças Armadas não têm culpa pelos “erros grosseiros” da atual gestão federal.

Rêgo Barros deixou o governo em outubro de 2020 e, atualmente, o posto de porta-voz está subordinado ao Ministério das Comunicações.

“Uma das táticas formuladas pela esquerda para atacar o atual mandatário é atribuir os equívocos do governo às Forças Armadas”, escreveu Barros em um artigo publicado pelo jornal O Globo.

Leia a íntegra na Carta Capital.

