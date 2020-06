Foro especial a Flávio Bolsonaro não é bem recebido no Supremo

Desde que votou contra a prerrogativa do julgamento em foro especial, o STF passou a enviar à primeira instância inquéritos de políticos que já estavam fora dos cargos. Agora o tribunal do Rio fez o contrário edit

247 - A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de conceder foro especial a Flávio Bolsonaro mesmo depois de ele já ter deixado o cargo de deputado estadual não foi bem recebida entre ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

A jornalista Mônica Bergamo lembra em sua coluna na Folha de S.Paulo que o caso mais notório é o de Michel Temer, que respondia a quatro inquéritos no STF. Todos foram para a primeira instância depois que ele deixou o cargo.

Outro exemplo é o de José Serra, investigado por fraudes na construção do Rodoanel quando era governador de São Paulo, entre 2007 e 2010. Em 2018, o inquérito sobre ele estava no STF —que decidiu enviá-lo à primeira instância.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.