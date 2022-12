Freixo deixa o PSB e vai presidir a Embratur

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O deputado federal Marcelo Freixo, que perdeu a disputa para governador do Rio e ficará sem cargo eletivo no ano que vem, se desfiliou nesta sexta (30) do PSB e vai assumir a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Freixo, que já pretendia sair do PSB, resolveu deixar o partido no mesmo dia em que fora anunciado para o cargo.

O movimento foi interpretado como uma tentativa de descaracterizar a nomeação como supostamente em atendimento à cota do PSB. Sua escolha foi realizada pessoalmente pelo presidente Lula e não decorre de sua filiação partidária.

Durante o período de transição, Freixo integrou o grupo de turismo e acusou a Embratur de boicotar o processo de troca de governo. “O quadro que estamos encontrando de herança deste governo é trágico. São apenas R$ 19 milhões para investimento no turismo em 2023. Ou seja, não é nada”, disse em novembro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.