Frota: se Adélio culpar o PT, facada ficará caracterizada como a farsa cinematográfica

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou nesta segunda-feira (14) no Twitter que, se o autor da suposta facada contra Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2018, Adélio Bispo, estará constatado que ele "é uma farsa cinematográfica". O parlamentar também alertou para o fato de os bolsonaristas tentarem usar o atentado contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas eleitorais.

"Se o Adélio culpar o PT vai ficar caracterizado que Adélio é uma farsa cinematográfica que a facada foi Fake e que agora querem usar isso contra o Lula. Simples assim", disse Frota na rede social.

O parlamentar fez a publicação após o perfil Anonymous no Twitter afirmar que Adélio resolveu dizer à Polícia Federal (PF) que integrantes da campanha de Fernando Haddad (PT) encomendaram o atentado. O documentário Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil, produzido pelo jornalista Joaquim de Carvalho, do 247, traz à tona diversas pontas pontas soltas no episódio ocorrido em Juiz de Fora.

>>> Bolsonaro fez reunião secreta com novos investigadores do caso Adélio e quer culpar a esquerda por suposta facada

"Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza, absoluta que Adélio foi coagido", disse o perfil Anonymous.

"É nauseante pensar que Adélio Bispo ficou preso por todos esses anos, com denúncias de tortura e sem direito a ter contato com seus familiares; agora a PF aparelhada, participa da criação de uma farsa para manipular a corrida eleitoral. Espero muito que TSE e STF reajam a tempo", acrescentou.

Se o Adélio culpar o PT vai ficar caracterizado que Adélio é uma farsa cinematográfica que a facada foi Fake e que agora querem usar isso contra o Lula . Simples assim . @revistaforum @AttuchLeonardo @joaquimmonstrao @DCM_online @pedrosolidus @cartacapital @AnonymousOnBR https://t.co/rLEYqCNPkL — Alexandre Frota 777 (@77_frota) February 14, 2022





Adélio Bispo prestou depoimento gravado plea PF dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza, absoluta que Adélio foi coagido. February 12, 2022

É nauseante pensar que Adélio Bispo ficou preso por todos esses anos, com denúncias de tortura e sem direito a ter contato com seus familiares; agora a PF aparelhada, participa da criação de uma farsa para manipular a corrida eleitoral. Espero muito que TSE e STF reajam a tempo. — Anonymous (@AnonNovidades) February 13, 2022

