Funai leiloa obras de Sebastião Salgado em retaliação por ação mundial em prol de indígenas

Revista Fórum - A Fundação Nacional do Índio (Funai) está leiloando 15 quadros com imagens do fotógrafo Sebastião Salgado como forma de retaliação à ação internacional proposta por ele para auxiliar os povos indígenas durante a pandemia do Coronavírus.

Em seu site, a Funai diz que propôs ao fotógrafo um leilão das suas obras para beneficiar comunidades indígenas. “A ideia é que o valor arrecadado seja utilizado em favor desses povos no contexto da pandemia da covid-19”, diz o texto.

A medida, no entanto, é uma resposta à campanha internacional promovida por Salgado na semana passada, que teve enorme repercussão, e que pedia ações do governo Jair Bolsonaro e do Congresso em defesa das etnias indígenas, especialmente as isoladas, por conta do novo coronavírus.

