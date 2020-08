Funcionários dos Correios podem entrar em greve ainda nesta segunda-feira

247 - Funcionários dos Correios decidirão em assembleia-geral nesta segunda-feira (17) se entrarão ou não em greve. Caso a opção seja favorável a greve, a paralisação pode acontecer a partir das 22h desta segunda.

A greve, caso aprovada, será pautada pelos diversos ataques aos direitos dos trabalhadores, segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Sintect), Igor Mendes. “Durante a negociação entre a direção da empresa e as entidades sindicais, a empresa trouxe uma proposta ridícula de exclusão de praticamente todas as cláusulas do acordo coletivo de trabalho, o que inviabilizou qualquer diálogo entre nós, trabalhadores, e a direção da empresa”.

