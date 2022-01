Funk na lancha e vadiagem derrubaram aprovação de Bolsonaro entre os evangélicos

Apoie o 247

ICL

247 – As férias de Jair Bolsonaro, seus passeios de jet-ski, seu funk na lancha ao lado de uma mulher de biquíni e sua insensibilidade enquanto a Bahia sofria com as enchentes derrubaram sua aprovação entre os evangélicos, segundo aponta a coluna política do jornal Estado de S. Paulo, nesta segunda-feira. A imagem de que Jair Bolsonaro não trabalha, não tem empatia e pensa apenas no seu bem-estar pessoal ajudaram a ampliar sua rejeição entre os evangélicos. Por isso mesmo, na mais recente pesquisa Quaest, ele apareceu com 34% de apoio, atrás do ex-presidente Lula, com 35%. De acordo com os analistas do jornal, nem mesmo a nomeação de André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, conseguiu estancar a sangria.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE