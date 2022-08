FUP repudia censura à TV 247

"Este tipo de ações não contribuem com a defesa da democracia no Brasil, tão urgente nos dias de hoje", diz nota da Federação Única dos Petroleiros (FUP) em apoio à TV 247 edit

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) repudiou em nota a censura promovida pelo YouTube contra a TV 247.

No dia 10 de agosto, o YouTube, sem ordem judicial, removeu 30 vídeos da TV 247 e do canal Cortes 247 – todos trabalhos jornalísticos protegidos pelas leis e pela Constituição brasileira. A censura privada foi repudiada pela Federação Nacional dos Jornalistas, pela Associação Brasileira de Imprensa e pelo Grupo Prerrogativas, que reúne os maiores juristas do País, assim como diversos partidos políticos, personalidades e entidades da sociedade civil.

Leia a íntegra da nota da FUP:

No dia 10 de agosto o Youtube removeu diversos vídeos jornalísticos produzidos pela TGV 247. Todos os vídeos estão relacionados ao episódio ocorrido na cidade de Juiz de Fora (MG) no dia 6 de setembro de 2018 (a “facada de Juiz de Fora”), e foram removidos por suposta prática de “discurso de ódio”. Nada tem a ver os conteúdos jornalísticos produzidos pelo 247 com “discurso de ódio”, e a remoção constitui censura. Dita censura, representa um total desrespeito ao trabalho do 247 e ameaça a prática jornalística.

A arbitrariedade da decisão já foi condenada pelas duas principais entidades do jornalismo brasileiro: a Federação Nacional dos Jornalistas e a Associação Brasileira de Imprensa.

A TV 247 afirmou: “Questionar a narrativa oficial sobre o evento não significa, por óbvio, negar que algo violento ocorreu naquele dia. Significa realizar um trabalho investigativo e inerente à própria atividade jornalística, apontando inconsistências factuais na narrativa oficial, como foi feito nos vídeos”. Cabe destacar que nenhum dos vídeos excluídos pela plataforma provocou qualquer processo judicial por parte dos envolvidos, nem foi questionado na esfera judicial seu conteúdo.

O jornal 247 e a TV 247 combatem de forma clara e permanente os discursos de ódio, e produzem conteúdos de notória relevância jornalística. A Federação Única dos Petroleiros (FUP) condena de forma veemente a censura praticada pelo Youtube, e presta total solidariedade ao 247, veículo parceiro, que permanentemente brinda espaço à voz da classe trabalhadora do Brasil, a qual pertencemos com muito orgulho. Este tipo de ações não contribuem com a defesa da democracia no Brasil, tão urgente nos dias de hoje.

