“Generais golpistas foram comprados por Bolsonaro”, diz Cynara Menezes

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, criticou a alta remuneração de militares nas estatais brasileiras. De acordo com ela, além de os valores serem um “absurdo”, essa disposição impossibilita qualquer tipo de reação das Forças Armadas contra o governo.

Entre os militares, o mais bem pago é o presidente da Petrobrás, Joaquim Silva e Luna, cujo salário chega a R$ 260 mil mensais . Os militares comandam um terço das estatais brasileiras e o salário mais baixo é de R$ 43 mil.

“260 mil de salário para um general de pijama. Eles estão enchendo o bolso de grana, e vão sair milionários desse governo. Eles não fazem nada. Não tem uma realização, nem que seja para a gente criticar. Ele usa essas seguidas ameaças de golpe, e vai continuar ameaçando. E os generais golpistas estão sendo pagos a preço de ouro. O Braga Netto ganha 100 mil, o Ramos 100 mil. Não tem um general de reserva ou da ativa que esteja trabalhando no governo Bolsonaro que ganhe menos de 60 mil reais por mês. Isso é um absurdo”, criticou a jornalista.

As instituições militares foram cooptadas a não opor qualquer iniciativa golpista de Jair Bolsonaro, afirmou Cynara. “Esses generais foram comprados e cooptados. É ilusão achar que essa gente tão bem paga vai ter alguma reação contra esse governo. É muito triste tudo isso.”

“Os generais querem é dinheiro, são todos comprados. Não valem nada. O patriotismo deles vale ouro, literalmente. Eles se venderam para o Bolsonaro destruir o Brasil. Então, ele vai continuar com esse discurso golpista, porque interessa a ele para continuar na inércia do governo dele. Eles não ligam nem para a imagem do Brasil lá fora, eles querem é enriquecer. A mídia liberal, com essa manipulação que fez nas pessoas, entregou o Brasil para uma gangue interessada apenas em espoliar as riquezas do Brasil”, completou.

