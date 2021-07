General Braga Netto será intimado pela PGR por ameaças às eleições

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, vai intimar o ministro da Defesa, general Braga Netto, para explicar sobre as ameaças que fez contra o processo eleitoral.

O general mandou recado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmando que as eleições de 2022 não ocorreriam caso o voto impresso não seja adotado no Brasil.

A ameaça golpista do general Braga Netto o tornou alvo de quatro ações no Supremo Tribunal Federal (STF).

PUBLICIDADE

Na terça (27), o ministro Gilmar Mendes encaminhou os procedimentos a Aras para que ele dê encaminhamento aos pedidos, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Tanto o general como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, serão ouvidos pelo procurador geral da República.

PUBLICIDADE

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), agora ministro-chefe da Casa Civil, e o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), poderão testemunhar sobre as afirmações do general contra as eleições, condicionando-as à aprovação do voto impresso, proposto por Jair Bolsonaro.

O voto impresso deve ser derrotado na comissão especial da Câmara dos Deputados que discute o tema.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.