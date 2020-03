General humilha Regina Duarte e anula nomeação feita por ela

A nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho para a Secretaria da Diversidade Cultural, que integra a pasta comandada por Regina foi anulada pelo ministro-chefe da Casal Civil, general Walter Souza Braga Netto edit

247 - O prestígio da secretária nacional da Cultura, Regina Duarte, não anda muito bem reconhecido no governo de Jair Bolsonaro.

A nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho para a Secretaria da Diversidade Cultural, que integra a pasta comandada por Regina foi anulada pelo ministro-chefe da Casal Civil, general Walter Souza Braga Netto.

A nomeação de Maria do Carmo foi publicada pela manhã no Diário Oficial da União. No fim da tarde, porém, em edição extra, consta que a portaria foi suspensa.