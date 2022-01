General nomeado por Bolsonaro para chefiar Itaipu pede demissão e Centrão deve indicar substituto

Apoie o 247

247 - O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira, pediu exoneração nesta terça-feira, 25, por razões pessoais. O militar estava no posto desde 7 de abril de 2021, sucedendo o general Joaquim Silva e Luna, que foi nomeado para a presidência da Petrobras.

Ele permaneceria dois anos e só sairia em maio. Ferreira é o 13º diretor-geral brasileiro e o quarto militar a comandar a Itaipu. Antes de pedir demissão, ele afirmou a assessores que seu substituto terá um perfil diferente. A especulação dentro da própria empresa era a de que a ex-governadora e atual conselheira da Itaipu, Cida Borghetti, assumisse, informa o Paraná Portal.

Borghetti é casada com o deputado Ricardo Barros, ex-ministro de Michel Temer e do mesmo partido, Progressistas (PP), do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro Ciro Nogueira, do Centrão. O grupo ligado a Barros e Borghetti é denunciado por suposta corrupção envolvendo negociações da vacina da Covid-19.

