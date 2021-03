General Paulo Sergio Nogueira, que defendeu o combate à Covid, assumirá comando do Exército

247 - Após a demissão dos três comandantes das Forças Armadas por Jair Bolsonaro na terça-feira (30), já estão definidos os nomes dos substitutos. O anúncio oficial será feito dentro de minutos pelo novo ministro da Defesa, Walter Braga Netto. A informação foi antecipada pela jornalista Basília Rodrigues, da CNN Brasil.

Para o lugar do ex-chefe do Exército Edson Leal Pujol, foi escolhido o general Paulo Sergio Nogueira, o quarto na lista de antiguidade. Nogueira é atualmente chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exército e já se manifestou anteriormente sobre a necessidade de cuidados e precauções para combater a pandemia de Covid-19. Inclusive, Bolsonaro não gostou da declaração do general.

O Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, o segundo mais antigo da Marinha, será o novo comandante da Força, substituindo Ilques Barbosa Junior.

Para comandar a Aeronáutica foi definido o nome do tenente-brigadeiro Baptista Júnior, que vai substituir Antônio Carlos Moretti Bermudez.

