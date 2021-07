General Ramos é mais um general que Bolsonaro desmoraliza, ao dizer que nunca tirou nota 9

247 - Jair Bolsonaro desmoraliza mais um general. Desta vez foi Luiz Eduardo Ramos. Em conversa com aliados, Bolsonaro disse que Ramos nunca deve ter tirado nota 9 na vida nem nos tempos de colégio.

O ocupante do Palácio do Planalto ironizou assim as reclamações que o general Luiz Eduardo Ramos fez a pessoas próximas por ter sido classificado com a nota 9 pelo desempenho à frente da Casa Civil, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



