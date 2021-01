General Santos Cruz não crê em golpe militar em 2022, mas acusa Bolsonaro de irresponsabilidade

O General Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro e hoje um crítico severo do presidente, diz sua fala sobre a possibilidade de o Brasil repetir os atos de violência contra o Congresso como ocorreu nesta quarta-feira nos Estados Unidos, é irresponsabilidade edit

247 - O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, não vê risco de apoio das forças armadas e policiais a golpe em 2022 no Brasil, apesar da política de aliciamento de militares pelo titular da Presidência da República.

Segundo o general, os militares "são profissionais, não dão suporte a aventureiros". Santos Cruz pede que disseminadores de fake news e de discurso de ódio sejam punidos desde já para que cenas como as da invasão do Capitólio nos EUA não se repitam no Brasil, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Sobre a fala de Bolsonaro de que no Brasil será pior do que nos EUA, ele diz se tratar de "irresponsabilidade".

