Genivaldo de Jesus foi parado pela Polícia por dirigir moto sem capacete, ato recorrente de Bolsonaro

247 - Genivaldo de Jesus Santos, morto após ser colocado em uma câmara de gás improvisada após uma abordagem de policiais rodoviários federais em Umbaúba, em Sergipe, na quarta-feira (25), foi parado pelos agentes por dirigir sua moto sem capacete.

No entanto, a prática é um ato corriqueiro praticado por Jair Bolsonaro, que dirige sua moto nas "motociatas" ignorando sempre o uso do ítem.

Bolsonaro nunca foi autuado pelos agentes pela prática.

A Anistia Internacional Brasil cobra respostas do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as circunstâncias que envolveram a morte de Genivaldo de Jesus Santos, município de Umbaúba, em Sergipe, na quarta-feira (25), durante uma abordagem de policiais rodoviários federais.

E também exige explicações sobre a participação desta força policial na operação conjunta entre Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, Rio de Janeiro no dia 24 de maio.

A organização exigiu providências, via ofício endereçado ao gabinete do ministro Anderson Gustavo Torres, para que apure as condutas dos agentes que podem vir ser caracterizadas como prática de tortura.

